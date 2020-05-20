Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Klimasan Klima 17,99 18,50 -2,76 Pegasus 53,70 55,05 -2,45 Sasa Polyester 10,10 10,27 -1,66 Enerjisa Enerji 8,11 8,24 -1,58 Çelebi 87,85 89,00 -1,29 Bim Mağazalar 61,60 62,10 -0,81 Halkbank 5,34 5,38 -0,74 MLP Sağlık 16,23 16,35 -0,73 Tat Gıda 8,32 8,38 -0,72 Çemtaş 7,60 7,65 -0,65 Eczacıbaşı İlaç 5,75 5,78 -0,52 Doğan Holding 1,92 1,93 -0,52 Eczacıbaşı Yatırım 12,08 12,14 -0,49 Otokar 139,40 140,00 -0,43 Garanti Bankası 7,73 7,75 -0,26 Kerevitaş Gıda 4,14 4,15 -0,24 Sabancı Holding 8,33 8,35 -0,24 Ege Endüstri 553,90 555,00 -0,20 Tüpraş 81,20 81,35 -0,18 Deva Holding 18,02 18,05 -0,17

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)