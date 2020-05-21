Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 12,25 13,25 -7,55 Aksa Enerji 4,79 5,10 -6,08 Klimasan Klima 17,41 18,00 -3,28 Doğuş Otomotiv 9,85 10,07 -2,18 Karel Elektronik 15,96 16,26 -1,85 Ford Otosan 59,85 60,90 -1,72 Yataş 7,50 7,63 -1,70 Sarkuysan 5,74 5,82 -1,37 Deva Holding 17,67 17,91 -1,34 Otokar 137,50 139,20 -1,22 Netaş Telekomünikasyon 14,57 14,75 -1,22 İş GMYO 1,65 1,67 -1,20 Anadolu Hayat Emeklilik 6,71 6,79 -1,18 Tüpraş 79,75 80,70 -1,18 Selçuk Ecza Deposu 9,01 9,10 -0,99 T.S.K.B. 1,04 1,05 -0,95 Çemtaş 7,53 7,60 -0,92 Logo Yazılım 77,10 77,80 -0,90 Kordsa Teknik Tekstil 11,20 11,30 -0,88 İş Finansal Kiralama 3,98 4,01 -0,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)