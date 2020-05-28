Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 15,50 16,65 -6,91 Tat Gıda 9,04 9,50 -4,84 Netaş Telekomünikasyon 14,84 15,54 -4,50 Selçuk Ecza Deposu 8,50 8,83 -3,74 Alkim Kimya 12,13 12,50 -2,96 Doğuş Otomotiv 10,25 10,56 -2,94 Kerevitaş Gıda 3,97 4,09 -2,93 Deva Holding 18,12 18,61 -2,63 Şok Marketler 11,90 12,21 -2,54 Sarkuysan 5,57 5,71 -2,45 Aksigorta 6,39 6,54 -2,29 Enerjisa Enerji 7,91 8,09 -2,22 Global Yatırım Holding 3,54 3,62 -2,21 Eczacıbaşı Yatırım 12,13 12,40 -2,18 Net Holding 2,28 2,33 -2,15 Anadolu Hayat Emeklilik 6,53 6,67 -2,10 Bim Mağazalar 61,50 62,80 -2,07 Reysaş GMYO 4,90 5,00 -2,00 Logo Yazılım 76,25 77,80 -1,99 Aksa Enerji 4,53 4,62 -1,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)