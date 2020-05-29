Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 62,10 64,05 -3,04 Netaş Telekomünikasyon 14,53 14,91 -2,55 Koza Madencilik 12,28 12,58 -2,38 Coca Cola İçecek 40,62 41,60 -2,36 Alkim Kimya 11,72 11,99 -2,25 Aksigorta 6,30 6,44 -2,17 İpek Doğal Enerji 15,16 15,48 -2,07 Türk Hava Yolları 12,43 12,68 -1,97 Selçuk Ecza Deposu 8,32 8,48 -1,89 Klimasan Klima 16,95 17,26 -1,80 TAV Havalimanları 20,04 20,40 -1,76 Enka İnşaat 5,58 5,68 -1,76 Migros Ticaret 32,94 33,52 -1,73 Logo Yazılım 74,85 76,15 -1,71 Sabancı Holding 8,44 8,58 -1,63 Koza Altın 73,65 74,80 -1,54 Tofaş Oto Fabrikası 22,44 22,78 -1,49 Pegasus 57,95 58,80 -1,45 Kartonsan 446,50 453,00 -1,43 Karel Elektronik 15,20 15,42 -1,43

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)