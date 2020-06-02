Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,20
|4,32
|-2,78
|Mavi Giyim
|45,42
|46,38
|-2,07
|Alkim Kimya
|12,23
|12,44
|-1,69
|Çelebi
|86,65
|88,10
|-1,65
|Tat Gıda
|8,87
|9,00
|-1,44
|Good-Year
|4,87
|4,94
|-1,42
| Aksa Enerji
|4,75
|4,81
|-1,25
| Doğuş Otomotiv
|10,77
|10,90
|-1,19
|Bim Mağazalar
|63,25
|64,00
|-1,17
|Pegasus
|59,75
|60,45
|-1,16
|Kardemir (D)
|2,58
|2,61
|-1,15
|Aksigorta
|6,33
|6,40
|-1,09
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,85
|-1,08
|Sarkuysan
|5,69
|5,75
|-1,04
|MLP Sağlık
|16,26
|16,43
|-1,03
|Türk Traktör
|62,65
|63,30
|-1,03
|Brisa
|10,94
|11,05
|-1,00
| Kerevitaş Gıda
|3,98
|4,02
|-1,00
|Borusan Mannesmann
|10,39
|10,48
|-0,86
|Torunlar GMYO
|2,62
|2,64
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:45 Kaynak: AA
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