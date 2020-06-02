Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 4,20 4,32 -2,78 Mavi Giyim 45,42 46,38 -2,07 Alkim Kimya 12,23 12,44 -1,69 Çelebi 86,65 88,10 -1,65 Tat Gıda 8,87 9,00 -1,44 Good-Year 4,87 4,94 -1,42 Aksa Enerji 4,75 4,81 -1,25 Doğuş Otomotiv 10,77 10,90 -1,19 Bim Mağazalar 63,25 64,00 -1,17 Pegasus 59,75 60,45 -1,16 Kardemir (D) 2,58 2,61 -1,15 Aksigorta 6,33 6,40 -1,09 Karsan Otomotiv 1,83 1,85 -1,08 Sarkuysan 5,69 5,75 -1,04 MLP Sağlık 16,26 16,43 -1,03 Türk Traktör 62,65 63,30 -1,03 Brisa 10,94 11,05 -1,00 Kerevitaş Gıda 3,98 4,02 -1,00 Borusan Mannesmann 10,39 10,48 -0,86 Torunlar GMYO 2,62 2,64 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

48 gün sonra açılan Meclis'te bekçilerin maaş artışı ve yeni yetkileri ele alındı

Turizm cenneti Bodrum'da şezlongların günlük kirası, ortalama bir evin aylık kirasından daha yüksek

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

Kamu bankalarının düşük faizli kredi paketinden fırsatçı firmalar yararlanamayacak

Giresun'da ilk defa salep üretimi yapıldı, kilosu 1.400 TL'den satılıyor

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Ukraynalı turistler 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye gelecek

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak