Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,25 1,28 -2,34 Yataş 7,31 7,45 -1,88 Çimsa 8,91 9,08 -1,87 Anadolu Grubu Holding 18,41 18,76 -1,87 Tümosan Motor ve Traktör 6,51 6,62 -1,66 Global Yatırım Holding 3,59 3,65 -1,64 Aksigorta 6,63 6,74 -1,63 Petkim 3,80 3,86 -1,55 Albaraka Türk 1,45 1,47 -1,36 Çemtaş 7,75 7,85 -1,27 Ford Otosan 66,65 67,50 -1,26 Bim Mağazalar 68,15 69,00 -1,23 Good-Year 4,84 4,89 -1,02 Hektaş 14,87 15,00 -0,87 Logo Yazılım 74,85 75,50 -0,86 Karel Elektronik 15,37 15,50 -0,84 Anadolu Efes 19,78 19,93 -0,75 Otokar 132,90 133,90 -0,75 Kerevitaş Gıda 4,16 4,19 -0,72 Borusan Mannesmann 10,69 10,76 -0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)