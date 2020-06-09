Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 6,46 6,65 -2,86 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,46
|6,65
|-2,86
|Reysaş GMYO
|5,12
|5,26
|-2,66
|Kartonsan
|462,60
|474,00
|-2,41
| Tofaş Oto Fabrikası
|22,74
|23,28
|-2,32
|Net Holding
|2,26
|2,31
|-2,16
|Deva Holding
|17,84
|18,20
|-1,98
|Koç Holding
|17,61
|17,96
|-1,95
|Aygaz
|11,18
|11,40
|-1,93
|Yataş
|7,17
|7,31
|-1,92
|Klimasan Klima
|16,39
|16,70
|-1,86
|Anadolu Efes
|19,33
|19,68
|-1,78
|Gözde Girişim
|4,46
|4,54
|-1,76
|T.S.K.B.
|1,13
|1,15
|-1,74
|Pegasus
|57,35
|58,35
|-1,71
|Çelebi
|84,05
|85,50
|-1,70
|Vakıflar Bankası
|4,78
|4,86
|-1,65
|Logo Yazılım
|71,95
|73,15
|-1,64
|Alkim Kimya
|12,30
|12,50
|-1,60
|Turkcell
|14,26
|14,47
|-1,45
|Karel Elektronik
|15,17
|15,38
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 02:23 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
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