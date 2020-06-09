Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 6,46 6,65 -2,86 Reysaş GMYO 5,12 5,26 -2,66 Kartonsan 462,60 474,00 -2,41 Tofaş Oto Fabrikası 22,74 23,28 -2,32 Net Holding 2,26 2,31 -2,16 Deva Holding 17,84 18,20 -1,98 Koç Holding 17,61 17,96 -1,95 Aygaz 11,18 11,40 -1,93 Yataş 7,17 7,31 -1,92 Klimasan Klima 16,39 16,70 -1,86 Anadolu Efes 19,33 19,68 -1,78 Gözde Girişim 4,46 4,54 -1,76 T.S.K.B. 1,13 1,15 -1,74 Pegasus 57,35 58,35 -1,71 Çelebi 84,05 85,50 -1,70 Vakıflar Bankası 4,78 4,86 -1,65 Logo Yazılım 71,95 73,15 -1,64 Alkim Kimya 12,30 12,50 -1,60 Turkcell 14,26 14,47 -1,45 Karel Elektronik 15,17 15,38 -1,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)