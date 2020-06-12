Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 78,55 80,50 -2,42 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|78,55
|80,50
|-2,42
|Reysaş GMYO
|4,99
|5,07
|-1,58
|Torunlar GMYO
|2,95
|2,99
|-1,34
| Doğuş Otomotiv
|12,58
|12,74
|-1,26
|Aksigorta
|6,44
|6,52
|-1,23
|Yataş
|7,57
|7,66
|-1,17
| Alarko GMYO
|14,65
|14,82
|-1,15
| Koza Madencilik
|12,38
|12,52
|-1,12
|Turkcell
|14,18
|14,34
|-1,12
|İpek Doğal Enerji
|13,91
|14,06
|-1,07
|İş GMYO
|1,87
|1,89
|-1,06
|Koza Altın
|76,20
|77,00
|-1,04
|Halk GMYO
|1,92
|1,94
|-1,03
|TAV Havalimanları
|19,31
|19,50
|-0,97
|Türk Hava Yolları
|12,40
|12,52
|-0,96
|Özak GMYO
|3,37
|3,40
|-0,88
| Coca Cola İçecek
|40,46
|40,82
|-0,88
|Anadolu Efes
|19,20
|19,37
|-0,88
| Netaş Telekomünikasyon
|14,05
|14,16
|-0,78
|Ereğli Demir Çelik
|8,52
|8,58
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:33 Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu