Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 2,36 2,43 -2,88 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|2,36
|2,43
|-2,88
|Deva Holding
|19,59
|20,06
|-2,34
|Reysaş GMYO
|5,19
|5,31
|-2,26
|Global Yatırım Holding
|3,92
|4,01
|-2,24
|Vestel
|16,38
|16,74
|-2,15
|Brisa
|12,07
|12,32
|-2,03
| Selçuk Ecza Deposu
|8,71
|8,87
|-1,80
|Emlak Konut GMYO
|1,87
|1,90
|-1,58
|Özak GMYO
|3,80
|3,86
|-1,55
|Yataş
|8,04
|8,15
|-1,35
|Torunlar GMYO
|3,13
|3,17
|-1,26
|Türk Telekom
|7,94
|8,04
|-1,24
|Otokar
|141,30
|143,00
|-1,19
|Çemtaş
|8,35
|8,45
|-1,18
|Gözde Girişim
|4,58
|4,63
|-1,08
|MLP Sağlık
|18,71
|18,91
|-1,06
|Şok Marketler
|12,95
|13,07
|-0,92
| Anadolu Grubu Holding
|19,49
|19,66
|-0,86
|Enerjisa Enerji
|8,23
|8,30
|-0,84
|Eczacıbaşı İlaç
|6,11
|6,16
|-0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:25 Kaynak: AA
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