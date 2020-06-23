Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Enka İnşaat 6,32 6,49 -2,62 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Enka İnşaat
|6,32
|6,49
|-2,62
|Alkim Kimya
|13,37
|13,72
|-2,55
|Halkbank
|6,33
|6,45
|-1,86
|Klimasan Klima
|16,64
|16,82
|-1,07
|Vakıflar Bankası
|5,29
|5,34
|-0,94
|Mavi Giyim
|48,96
|49,42
|-0,93
|Good-Year
|5,34
|5,38
|-0,74
| İş Bankası (C)
|5,49
|5,53
|-0,72
|Aksigorta
|6,61
|6,65
|-0,60
|Akbank
|6,14
|6,17
|-0,49
|Brisa
|12,33
|12,39
|-0,48
|Ülker Bisküvi
|24,80
|24,90
|-0,40
|Akçansa
|12,43
|12,48
|-0,40
|Reysaş GMYO
|5,25
|5,27
|-0,38
|Yataş
|8,11
|8,14
|-0,37
|MLP Sağlık
|18,61
|18,66
|-0,27
|Çelebi
|79,65
|79,85
|-0,25
| Kerevitaş Gıda
|4,32
|4,33
|-0,23
| Koza Madencilik
|13,41
|13,44
|-0,22
|Hektaş
|14,10
|14,13
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 02:19 Kaynak: AA
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