Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100) Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20 (BIST 100)
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|19,61
|20,32
|-3,49
|Enka İnşaat
|6,10
|6,27
|-2,71
|Tekfen Holding
|16,78
|17,09
|-1,81
|Vakıflar Bankası
|5,15
|5,23
|-1,53
|Aksa
|7,20
|7,31
|-1,50
|Karel Elektronik
|15,70
|15,93
|-1,44
|Kartonsan
|444,90
|451,00
|-1,35
|Garanti Bankası
|8,35
|8,46
|-1,30
|Klimasan Klima
|16,35
|16,55
|-1,21
| Kerevitaş Gıda
|4,23
|4,28
|-1,17
|Mavi Giyim
|48,08
|48,64
|-1,15
|Akbank
|6,05
|6,12
|-1,14
|Otokar
|144,90
|146,50
|-1,09
|TAV Havalimanları
|19,32
|19,53
|-1,08
|Emlak Konut GMYO
|1,92
|1,94
|-1,03
|Anadolu Hayat Emek.
|7,03
|7,10
|-0,99
|Sabancı Holding
|9,12
|9,21
|-0,98
|Anadolu Efes
|20,40
|20,60
|-0,97
| İş Bankası (C)
|5,40
|5,45
|-0,92
|Anadolu Cam
|4,68
|4,72
|-0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:41 Kaynak: AA
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