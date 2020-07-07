Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şok Marketler 14,23 14,57 -2,33 Klimasan Klima 16,58 16,96 -2,24 Bagfaş 18,54 18,95 -2,16 TAV Havalimanları 18,13 18,53 -2,16 Albaraka Türk 1,89 1,93 -2,07 Alkim Kimya 13,23 13,50 -2,00 Pegasus 52,05 53,10 -1,98 Migros Ticaret 42,56 43,38 -1,89 Global Yat. Holding 4,16 4,24 -1,89 Netaş Telekom. 15,68 15,98 -1,88 İskenderun Demir Çelik 7,42 7,56 -1,85 Borusan Mannesmann 12,04 12,26 -1,79 İş Y. Men. Değ. 6,68 6,80 -1,76 DO-CO 339,50 345,50 -1,74 Aksigorta 7,38 7,51 -1,73 Çelebi 75,15 76,35 -1,57 Gözde Girişim 5,06 5,14 -1,56 Kartonsan 461,00 468,00 -1,50 Net Holding 2,84 2,88 -1,39 Selçuk Ecza Deposu 9,25 9,38 -1,39

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)