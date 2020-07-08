Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 329,10 339,40 -3,03 Odaş Elektrik 2,79 2,86 -2,45 Aksa Enerji 5,85 5,99 -2,34 Çelebi 73,25 74,80 -2,07 Özak GMYO 4,40 4,48 -1,79 Çimsa 11,28 11,48 -1,74 Pegasus 51,10 52,00 -1,73 TAV Havalimanları 17,81 18,12 -1,71 Torunlar GMYO 4,07 4,14 -1,69 Global Yat. Holding 4,09 4,16 -1,68 Karsan Otomotiv 3,61 3,67 -1,63 Akçansa 15,20 15,45 -1,62 Akbank 5,93 6,02 -1,50 Bagfaş 18,35 18,59 -1,29 Türk Hava Yolları 11,49 11,64 -1,29 Oyak Çimento 9,75 9,87 -1,22 Garanti Bankası 8,22 8,32 -1,20 Albaraka Türk 1,85 1,87 -1,07 Karel Elektronik 17,40 17,57 -0,97 Petkim 4,38 4,42 -0,90

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)