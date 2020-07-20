Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 3,24 3,32 -2,41 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|3,24
|3,32
|-2,41
|Çelebi
|77,70
|79,20
|-1,89
|Logo Yazılım
|90,40
|91,90
|-1,63
|Vestel
|17,25
|17,52
|-1,54
|Anadolu Efes
|20,50
|20,78
|-1,35
|Zorlu Enerji
|2,67
|2,70
|-1,11
|TAV Havalimanları
|17,45
|17,64
|-1,08
| Doğuş Otomotiv
|16,81
|16,95
|-0,83
|T.S.K.B.
|1,26
|1,27
|-0,79
|Tekfen Holding
|17,21
|17,34
|-0,75
|Türk Traktör
|99,40
|100,10
|-0,70
|Odaş Elektrik
|2,85
|2,87
|-0,70
| Aksa Enerji
|5,83
|5,87
|-0,68
|Pegasus
|51,55
|51,90
|-0,67
|Bizim Mağazaları
|19,96
|20,08
|-0,60
| Albaraka Türk
|1,76
|1,77
|-0,56
|Oyak Çimento
|9,08
|9,13
|-0,55
| İskenderun Demir Çelik
|7,31
|7,35
|-0,54
|Aksigorta
|7,90
|7,94
|-0,50
|GSD Holding
|2,19
|2,20
|-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 13:27 Kaynak: AA
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