Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bursa Çimento 5,99 6,39 -6,26 Klimasan Klima 17,08 17,63 -3,12 Coca Cola İçecek 46,10 47,22 -2,37 Vakıflar Bankası 4,69 4,80 -2,29 Net Holding 2,60 2,66 -2,26 Gübre Fabrikaları 30,08 30,74 -2,15 Mavi Giyim 44,24 45,18 -2,08 Yataş 9,33 9,52 -2,00 Good-Year 5,67 5,78 -1,90 Migros Ticaret 42,46 43,28 -1,89 Trakya Cam 4,15 4,23 -1,89 Netaş Telekomünikasyon 17,73 18,07 -1,88 Halkbank 5,62 5,72 -1,75 Albaraka Türk 1,69 1,72 -1,74 Alkim Kimya 13,01 13,24 -1,74 Gözde Girişim 5,85 5,95 -1,68 Çemtaş 11,47 11,66 -1,63 T.S.K.B. 1,22 1,24 -1,61 Halk GMYO 2,48 2,52 -1,59 Kerevitaş Gıda 5,60 5,69 -1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)