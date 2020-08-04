Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,08 21,12 -4,92 Akçansa 12,26 12,78 -4,07 Bim Mağazalar 68,55 71,45 -4,06 Aksa Enerji 5,29 5,48 -3,47 Brisa 11,00 11,37 -3,25 Çemtaş 11,69 12,05 -2,99 İş Yatırım Menkul Değerler 7,68 7,90 -2,78 Alarko GMYO 16,13 16,58 -2,71 Coca Cola İçecek 43,44 44,62 -2,64 Aksigorta 7,35 7,54 -2,52 Şok Marketler 13,10 13,43 -2,46 Torunlar GMYO 4,25 4,35 -2,30 Bizim Mağazaları 16,61 17,00 -2,29 Doğuş Otomotiv 16,63 17,00 -2,18 Aksa 7,25 7,40 -2,03 GSD Holding 2,52 2,57 -1,95 Özak GMYO 4,54 4,63 -1,94 Tofaş Oto Fabrikası 24,96 25,42 -1,81 Otokar 165,10 168,10 -1,78 Enka İnşaat 6,39 6,49 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)