Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 20,08 21,12 -4,92 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,08
|21,12
|-4,92
|Akçansa
|12,26
|12,78
|-4,07
|Bim Mağazalar
|68,55
|71,45
|-4,06
| Aksa Enerji
|5,29
|5,48
|-3,47
|Brisa
|11,00
|11,37
|-3,25
|Çemtaş
|11,69
|12,05
|-2,99
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,68
|7,90
|-2,78
| Alarko GMYO
|16,13
|16,58
|-2,71
| Coca Cola İçecek
|43,44
|44,62
|-2,64
|Aksigorta
|7,35
|7,54
|-2,52
|Şok Marketler
|13,10
|13,43
|-2,46
|Torunlar GMYO
|4,25
|4,35
|-2,30
|Bizim Mağazaları
|16,61
|17,00
|-2,29
| Doğuş Otomotiv
|16,63
|17,00
|-2,18
|Aksa
|7,25
|7,40
|-2,03
|GSD Holding
|2,52
|2,57
|-1,95
|Özak GMYO
|4,54
|4,63
|-1,94
| Tofaş Oto Fabrikası
|24,96
|25,42
|-1,81
|Otokar
|165,10
|168,10
|-1,78
|Enka İnşaat
|6,39
|6,49
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 01:23
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı Son Dakika: Fenerbahçe'den harcama limiti açıklaması: Her türlü hak arayış mücadelesini sonuna kadar vereceğiz HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı Galatasaray'dan ayrılan Mariano, Atletico Mineiro ile sözleşme imzaladı Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü