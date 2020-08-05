Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 592,10 627,50 -5,64 Karel Elektronik 18,34 19,14 -4,18 Gözde Girişim 5,02 5,20 -3,46 Arçelik 22,46 23,26 -3,44 Güneş Sigorta 5,58 5,75 -2,96 Türk Traktör 101,60 104,60 -2,87 Aksa Enerji 4,92 5,03 -2,19 Halk GMYO 2,42 2,47 -2,02 Otokar 158,80 162,00 -1,98 Kerevitaş Gıda 5,13 5,23 -1,91 Emlak Konut GMYO 2,09 2,13 -1,88 Karsan Otomotiv 2,70 2,75 -1,82 Sasa Polyester 12,79 13,02 -1,77 Good-Year 5,09 5,18 -1,74 Bim Mağazalar 63,65 64,75 -1,70 Tofaş Oto Fabrikası 24,32 24,74 -1,70 Coca Cola İçecek 41,12 41,82 -1,67 Klimasan Klima 14,30 14,54 -1,65 Yataş 8,55 8,69 -1,61 Ülker Bisküvi 24,70 25,08 -1,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)