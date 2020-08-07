Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 494,10 549,00 -10,00 Klimasan Klima 11,68 12,97 -9,95 Torunlar GMYO 3,30 3,66 -9,84 GSD Holding 2,04 2,26 -9,73 Türk Traktör 83,90 92,90 -9,69 Zorlu Enerji 1,88 2,08 -9,62 Karsan Otomotiv 2,28 2,52 -9,52 Gözde Girişim 4,11 4,54 -9,47 Bizim Mağazaları 12,69 14,01 -9,42 Global Yatırım Holding 3,70 4,08 -9,31 İş Finansal Kiralama 3,13 3,45 -9,28 Halk GMYO 1,96 2,16 -9,26 Yataş 7,06 7,78 -9,25 Good-Year 4,13 4,55 -9,23 Tümosan Motor ve Traktör 5,90 6,50 -9,23 Emlak Konut GMYO 1,72 1,89 -8,99 Oyak Çimento 6,78 7,42 -8,63 Borusan Mannesmann 10,43 11,41 -8,59 Odaş Elektrik 1,94 2,12 -8,49 İpek Doğal Enerji 10,77 11,75 -8,34

(Not: Tablodaki veriler finnet2000.com'dan alınmıştır.)