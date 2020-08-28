Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,75 3,82 -1,83 Sasa Polyester 15,77 15,98 -1,31 Güneş Sigorta 6,51 6,59 -1,21 Ege Endüstri 756,10 765,10 -1,18 Mavi Giyim 38,40 38,82 -1,08 Migros Ticaret 38,50 38,86 -0,93 Tümosan Motor ve Traktör 7,86 7,93 -0,88 Koç Holding 15,69 15,82 -0,82 Bursa Çimento 5,54 5,58 -0,72 MLP Sağlık 15,33 15,43 -0,65 Karsan Otomotiv 3,10 3,12 -0,64 Sabancı Holding 8,01 8,05 -0,50 Bim Mağazalar 70,75 71,10 -0,49 Çemtaş 11,33 11,38 -0,44 Enerjisa Enerji 8,16 8,19 -0,37 Çimsa 11,76 11,80 -0,34 Soda Sanayii 6,98 7,00 -0,29 DO-CO 328,00 328,90 -0,27 Anadolu Efes 19,62 19,67 -0,25 Özak GMYO 3,94 3,95 -0,25

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)