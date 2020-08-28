Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,75 3,82 -1,83 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,75
|3,82
|-1,83
| Sasa Polyester
|15,77
|15,98
|-1,31
|Güneş Sigorta
|6,51
|6,59
|-1,21
| Ege Endüstri
|756,10
|765,10
|-1,18
|Mavi Giyim
|38,40
|38,82
|-1,08
|Migros Ticaret
|38,50
|38,86
|-0,93
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,86
|7,93
|-0,88
|Koç Holding
|15,69
|15,82
|-0,82
| Bursa Çimento
|5,54
|5,58
|-0,72
|MLP Sağlık
|15,33
|15,43
|-0,65
|Karsan Otomotiv
|3,10
|3,12
|-0,64
|Sabancı Holding
|8,01
|8,05
|-0,50
|Bim Mağazalar
|70,75
|71,10
|-0,49
|Çemtaş
|11,33
|11,38
|-0,44
|Enerjisa Enerji
|8,16
|8,19
|-0,37
|Çimsa
|11,76
|11,80
|-0,34
|Soda Sanayii
|6,98
|7,00
|-0,29
|DO-CO
|328,00
|328,90
|-0,27
|Anadolu Efes
|19,62
|19,67
|-0,25
|Özak GMYO
|3,94
|3,95
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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