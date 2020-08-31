Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,08 15,60 -3,33 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|15,08
|15,60
|-3,33
|Güneş Sigorta
|6,25
|6,45
|-3,10
|Pegasus
|45,70
|47,00
|-2,77
| Ege Endüstri
|719,30
|739,30
|-2,71
| Ford Otosan
|85,50
|87,80
|-2,62
|Brisa
|11,54
|11,81
|-2,29
|Karsan Otomotiv
|3,02
|3,09
|-2,27
|Mavi Giyim
|37,34
|38,10
|-1,99
|ASELSAN
|16,42
|16,75
|-1,97
|TAV Havalimanları
|15,53
|15,78
|-1,58
|Bim Mağazalar
|68,70
|69,80
|-1,58
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,62
|7,74
|-1,55
|Türk Hava Yolları
|10,83
|11,00
|-1,55
|Akçansa
|11,76
|11,94
|-1,51
|Şekerbank
|1,41
|1,43
|-1,40
|Çelebi
|70,35
|71,33
|-1,37
|GSD Holding
|2,17
|2,20
|-1,36
|Anadolu Cam
|5,20
|5,27
|-1,33
|Petkim
|3,99
|4,04
|-1,24
|Koç Holding
|15,27
|15,46
|-1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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