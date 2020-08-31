Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,08 15,60 -3,33 Güneş Sigorta 6,25 6,45 -3,10 Pegasus 45,70 47,00 -2,77 Ege Endüstri 719,30 739,30 -2,71 Ford Otosan 85,50 87,80 -2,62 Brisa 11,54 11,81 -2,29 Karsan Otomotiv 3,02 3,09 -2,27 Mavi Giyim 37,34 38,10 -1,99 ASELSAN 16,42 16,75 -1,97 TAV Havalimanları 15,53 15,78 -1,58 Bim Mağazalar 68,70 69,80 -1,58 Tümosan Motor ve Traktör 7,62 7,74 -1,55 Türk Hava Yolları 10,83 11,00 -1,55 Akçansa 11,76 11,94 -1,51 Şekerbank 1,41 1,43 -1,40 Çelebi 70,35 71,33 -1,37 GSD Holding 2,17 2,20 -1,36 Anadolu Cam 5,20 5,27 -1,33 Petkim 3,99 4,04 -1,24 Koç Holding 15,27 15,46 -1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)