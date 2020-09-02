Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 15,84 16,10...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|15,84
|16,10
|-1,61
|Çemtaş
|11,68
|11,82
|-1,18
|Deva Holding
|19,70
|19,92
|-1,10
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,01
|8,07
|-0,74
|Enerjisa Enerji
|8,32
|8,38
|-0,72
|Anadolu Efes
|19,13
|19,26
|-0,67
|Migros Ticaret
|38,94
|39,20
|-0,66
|Çelebi
|69,50
|69,95
|-0,64
|Akçansa
|12,00
|12,07
|-0,58
|Arçelik
|21,00
|21,10
|-0,47
| İskenderun Demir Çelik
|6,68
|6,71
|-0,45
|Çimsa
|11,19
|11,24
|-0,44
|Good-Year
|4,91
|4,93
|-0,41
|ASELSAN
|16,77
|16,83
|-0,36
|Şişe Cam
|6,18
|6,20
|-0,32
|Aygaz
|11,26
|11,29
|-0,27
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|11,86
|-0,25
|Koç Holding
|15,04
|15,07
|-0,20
|Halkbank
|5,03
|5,04
|-0,20
|Tat Gıda
|10,44
|10,46
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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