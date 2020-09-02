Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bizim Mağazaları 15,84 16,10 -1,61 Çemtaş 11,68 11,82 -1,18 Deva Holding 19,70 19,92 -1,10 İş Yatırım Menkul Değerler 8,01 8,07 -0,74 Enerjisa Enerji 8,32 8,38 -0,72 Anadolu Efes 19,13 19,26 -0,67 Migros Ticaret 38,94 39,20 -0,66 Çelebi 69,50 69,95 -0,64 Akçansa 12,00 12,07 -0,58 Arçelik 21,00 21,10 -0,47 İskenderun Demir Çelik 6,68 6,71 -0,45 Çimsa 11,19 11,24 -0,44 Good-Year 4,91 4,93 -0,41 ASELSAN 16,77 16,83 -0,36 Şişe Cam 6,18 6,20 -0,32 Aygaz 11,26 11,29 -0,27 İpek Doğal Enerji 11,83 11,86 -0,25 Koç Holding 15,04 15,07 -0,20 Halkbank 5,03 5,04 -0,20 Tat Gıda 10,44 10,46 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)