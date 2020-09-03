Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksa Enerji 5,39 5,54 -2,71 Halkbank 5,19 5,30 -2,08 T.S.K.B. 1,09 1,11 -1,80 Vakıflar Bankası 4,13 4,19 -1,43 Emlak Konut GMYO 1,75 1,77 -1,13 Logo Yazılım 91,85 92,85 -1,08 Good-Year 4,76 4,81 -1,04 TAV Havalimanları 14,93 15,08 -0,99 Ford Otosan 81,65 82,45 -0,97 Şekerbank 1,37 1,38 -0,72 Kardemir (D) 2,92 2,94 -0,68 Türkiye Sigorta 6,14 6,18 -0,65 Anadolu Grubu Holding 16,37 16,47 -0,61 Çemtaş 11,53 11,60 -0,60 Migros Ticaret 38,36 38,56 -0,52 Petkim 3,93 3,95 -0,51 Yapı ve Kredi Bankası 2,04 2,05 -0,49 Global Yatırım Holding 4,45 4,47 -0,45 Garanti Bankası 6,82 6,85 -0,44 Tekfen Holding 14,89 14,95 -0,40

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)