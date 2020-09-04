Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,13 5,25 -2,29 Logo Yazılım 88,65 90,60 -2,15 Coca Cola İçecek 44,12 44,80 -1,52 Gübre Fabrikaları 29,84 30,16 -1,06 Doğuş Otomotiv 14,76 14,90 -0,94 Koza Altın 76,50 77,00 -0,65 İskenderun Demir Çelik 6,71 6,75 -0,59 Çelebi 68,40 68,75 -0,51 Kardemir (D) 2,96 2,97 -0,34 Otokar 137,20 137,60 -0,29 Vestel 18,25 18,30 -0,27 Ege Endüstri 698,40 700,30 -0,27 Akçansa 11,67 11,70 -0,26 İş Yatırım Menkul Değerler 7,96 7,98 -0,25 Enerjisa Enerji 8,16 8,18 -0,24 Ereğli Demir Çelik 8,71 8,73 -0,23 Turkcell 14,46 14,48 -0,14 Kartonsan 586,70 587,50 -0,14 Tümosan Motor ve Traktör 7,38 7,39 -0,14 Deva Holding 18,99 19,00 -0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)