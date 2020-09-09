Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,17
|2,22
|-2,25
|Ford Otosan
|86,70
|88,20
|-1,70
|Emlak Konut GMYO
|1,78
|1,81
|-1,66
|Halk GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,16
|11,26
|-0,89
|Koza Madencilik
|13,07
|13,16
|-0,68
|Albaraka Türk
|1,46
|1,47
|-0,68
|Çelebi
|66,95
|67,40
|-0,67
|Sasa Polyester
|15,46
|15,56
|-0,64
|Vestel
|17,36
|17,46
|-0,57
|Petkim
|4,08
|4,10
|-0,49
|GSD Holding
|2,20
|2,21
|-0,45
|Coca Cola İçecek
|44,40
|44,60
|-0,45
|Otokar
|138,40
|139,00
|-0,43
|Turkcell
|14,43
|14,49
|-0,41
|Koç Holding
|14,71
|14,76
|-0,34
|Garanti Bankası
|6,75
|6,77
|-0,30
|TAV Havalimanları
|15,06
|15,10
|-0,26
|Pegasus
|45,32
|45,44
|-0,26
|Sabancı Holding
|7,83
|7,85
|-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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