Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 2,17 2,22 -2,25 Ford Otosan 86,70 88,20 -1,70 Emlak Konut GMYO 1,78 1,81 -1,66 Halk GMYO 2,14 2,17 -1,38 Kordsa Teknik Tekstil 11,16 11,26 -0,89 Koza Madencilik 13,07 13,16 -0,68 Albaraka Türk 1,46 1,47 -0,68 Çelebi 66,95 67,40 -0,67 Sasa Polyester 15,46 15,56 -0,64 Vestel 17,36 17,46 -0,57 Petkim 4,08 4,10 -0,49 GSD Holding 2,20 2,21 -0,45 Coca Cola İçecek 44,40 44,60 -0,45 Otokar 138,40 139,00 -0,43 Turkcell 14,43 14,49 -0,41 Koç Holding 14,71 14,76 -0,34 Garanti Bankası 6,75 6,77 -0,30 TAV Havalimanları 15,06 15,10 -0,26 Pegasus 45,32 45,44 -0,26 Sabancı Holding 7,83 7,85 -0,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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