Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,16 12,71 -4,33 Aksa Enerji 5,52 5,75 -4,00 Petkim 4,33 4,51 -3,99 Tüpraş 81,85 84,85 -3,54 Koza Madencilik 13,11 13,37 -1,94 Odaş Elektrik 2,57 2,62 -1,91 Zorlu Enerji 2,84 2,89 -1,73 Aygaz 11,32 11,51 -1,65 Kardemir (D) 3,03 3,08 -1,62 Enerjisa Enerji 8,27 8,39 -1,43 GSD Holding 2,18 2,21 -1,36 Global Yat. Holding 4,44 4,49 -1,11 Emlak Konut GMYO 1,78 1,80 -1,11 Bim Mağazalar 67,55 68,20 -0,95 Anadolu Grubu Holding 17,14 17,30 -0,92 İskenderun Demir Çelik 7,13 7,19 -0,83 Çimsa 11,60 11,68 -0,68 Migros Ticaret 38,26 38,52 -0,67 Enka İnşaat 6,69 6,73 -0,59 Ülker Bisküvi 22,76 22,88 -0,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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