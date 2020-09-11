Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,73
|14,10
|-2,62
|Kartonsan
|667,00
|681,50
|-2,13
|Petkim
|4,20
|4,26
|-1,41
|GSD Holding
|2,12
|2,15
|-1,40
|Aksigorta
|7,27
|7,35
|-1,09
|Ege Endüstri
|732,50
|740,00
|-1,01
|Klimasan Klima
|13,87
|14,00
|-0,93
|Türk Traktör
|100,10
|101,00
|-0,89
|Otokar
|138,80
|140,00
|-0,86
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,87
|-0,85
|Enka İnşaat
|6,66
|6,71
|-0,75
|Tüpraş
|80,50
|81,10
|-0,74
|Aksa Enerji
|5,44
|5,48
|-0,73
|İpek Doğal Enerji
|11,85
|11,92
|-0,59
|T. Halk Bankası
|5,14
|5,17
|-0,58
|Alarko Holding
|5,14
|5,17
|-0,58
|Migros Ticaret
|37,92
|38,12
|-0,52
|Trakya Cam
|4,11
|4,13
|-0,48
|Koç Holding
|14,83
|14,90
|-0,47
|Global Yat. Holding
|4,37
|4,39
|-0,46
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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