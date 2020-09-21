Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,29
|10,60
|-2,92
|Enka İnşaat
|6,99
|7,20
|-2,92
|Kartonsan
|689,40
|710,00
|-2,90
|Türk Traktör
|97,70
|99,95
|-2,25
|Klimasan Klima
|14,32
|14,62
|-2,05
|Albaraka Türk
|1,48
|1,51
|-1,99
|Vestel
|17,11
|17,43
|-1,84
|Good-Year
|4,89
|4,98
|-1,81
|Sabancı Holding
|7,64
|7,77
|-1,67
|Akbank
|4,79
|4,87
|-1,64
|Çelebi
|68,10
|69,20
|-1,59
|Hektaş
|12,70
|12,90
|-1,55
|Anadolu Efes
|20,68
|21,00
|-1,52
|Aksigorta
|7,20
|7,31
|-1,50
|Türk Hava Yolları
|10,49
|10,65
|-1,50
|Koç Holding
|14,44
|14,66
|-1,50
|Ege Endüstri
|731,90
|743,00
|-1,49
|Zorlu Enerji
|2,65
|2,69
|-1,49
|TAV Havalimanları
|15,30
|15,53
|-1,48
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,59
|7,70
|-1,43
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:39 - Kaynak: AA
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