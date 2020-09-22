Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Oyak Çimento 7,73 7,83 -1,28 Zorlu Enerji 2,54 2,57 -1,17 Alarko GMYO 15,67 15,85 -1,14 Alkim Kimya 14,15 14,29 -0,98 Logo Yazılım 91,15 92,05 -0,98 DO-CO 309,60 312,60 -0,96 Klimasan Klima 13,89 14,02 -0,93 Koza Madencilik 12,48 12,59 -0,87 Net Holding 2,27 2,29 -0,87 İş Yatırım Menkul Değerler 8,02 8,09 -0,87 Aksigorta 7,12 7,18 -0,84 Yataş 8,36 8,43 -0,83 Aygaz 10,86 10,95 -0,82 Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81 Koç Holding 13,89 14,00 -0,79 Enerjisa Enerji 8,68 8,74 -0,69 MLP Sağlık 16,32 16,42 -0,61 Gözde Girişim 5,18 5,21 -0,58 Türk Traktör 96,40 96,95 -0,57 TAV Havalimanları 14,94 15,02 -0,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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