Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Cam 6,41 6,65 -3,61 Trakya Cam 4,93 5,10 -3,33 Soda Sanayii 8,48 8,75 -3,09 Şişe Cam 7,58 7,77 -2,45 Çelebi 73,85 75,70 -2,44 Global Yatırım Holding 4,65 4,73 -1,69 Tümosan Motor ve Traktör 8,39 8,52 -1,53 Gözde Girişim 5,74 5,81 -1,20 Yataş 8,73 8,82 -1,02 Tofaş Oto Fabrikası 23,84 24,02 -0,75 Karel Elektronik 18,12 18,25 -0,71 Emlak Konut GMYO 1,72 1,73 -0,58 Mavi Giyim 37,72 37,90 -0,47 Turkcell 14,93 15,00 -0,47 Alarko Holding 5,86 5,88 -0,34 ASELSAN 17,41 17,46 -0,29 Anadolu Efes 20,92 20,98 -0,29 Tekfen Holding 14,77 14,81 -0,27 Ülker Bisküvi 22,52 22,56 -0,18 İskenderun Demir Çelik 7,11 7,12 -0,14 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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