Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Cam
|6,41
|6,65
|-3,61
|Trakya Cam
|4,93
|5,10
|-3,33
|Soda Sanayii
|8,48
|8,75
|-3,09
|Şişe Cam
|7,58
|7,77
|-2,45
|Çelebi
|73,85
|75,70
|-2,44
|Global Yatırım Holding
|4,65
|4,73
|-1,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,39
|8,52
|-1,53
|Gözde Girişim
|5,74
|5,81
|-1,20
|Yataş
|8,73
|8,82
|-1,02
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,84
|24,02
|-0,75
|Karel Elektronik
|18,12
|18,25
|-0,71
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,73
|-0,58
|Mavi Giyim
|37,72
|37,90
|-0,47
|Turkcell
|14,93
|15,00
|-0,47
|Alarko Holding
|5,86
|5,88
|-0,34
|ASELSAN
|17,41
|17,46
|-0,29
|Anadolu Efes
|20,92
|20,98
|-0,29
|Tekfen Holding
|14,77
|14,81
|-0,27
|Ülker Bisküvi
|22,52
|22,56
|-0,18
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|7,12
|-0,14
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:29 - Kaynak: AA
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