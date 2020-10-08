Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

08.10.2020 13:23
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 21,74...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekomünikasyon 21,74 22,70 -4,23
Tümosan Motor ve Traktör 9,21 9,45 -2,54
ASELSAN 18,11 18,56 -2,42
Ford Otosan 82,20 84,00 -2,14
Türk Telekom 7,14 7,28 -1,92
Aksa 8,13 8,28 -1,81
Emlak Konut GMYO 1,74 1,77 -1,69
Ege Endüstri 745,30 757,20 -1,57
Türk Traktör 101,40 103,00 -1,55
Pınar Süt 21,74 22,08 -1,54
Alkim Kimya 14,28 14,50 -1,52
Enka İnşaat 7,18 7,29 -1,51
Anadolu Grubu Holding 19,40 19,69 -1,47
Koza Madencilik 13,38 13,58 -1,47
Migros Ticaret 41,46 42,00 -1,29
Yataş 8,77 8,88 -1,24
Tofaş Oto Fabrikası 25,00 25,30 -1,19
Akbank 5,01 5,07 -1,18
İş Bankası (C) 5,18 5,24 -1,15
Oyak Çimento 7,89 7,97 -1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Telekomünikasyon, Borsa İstanbul, Traktör, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kuyumcuyu soymak isteyen muştalı şüpheliyi, polis vatandaşların elinden zor aldı Kadavradan rahim nakliyle çocuk sahibi olan anne, bebeğini kucağına alıp mutluluğunu paylaştı Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım Sosyal ve ekonomik destek hizmeti ödemeleri bugün başlayacak Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti Bursa'da üniversite öğrencilerine emlakçıdan 'Senet tuzağı' iddiası Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor Prof. Dr. Şen'den dolu yağışına kilitlenen İstanbullunun kafasını karıştıracak açıklama: Risk görünmüyor         
13:12
Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı Son Dakika: KKTC'de Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı         
12:20
Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı Son Dakika! Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan görevden alındı         
12:06
G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas G.Saray'da muhalefet, erken seçim için çalışmalara başladı! İlk aday Burak Elmas         
11:06
Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal         
10:51
Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti Lille, Roma'dan Zeki Çelik için son gün gelen 12 milyon euroluk teklifi reddetti         
10:36
5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu 5 haftalık hamileyken düşük yapan Yasemin Özilhan sessizliğini bozdu         
10:23
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı         
00:18
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 14:09:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei