Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 21,74 22,70 -4,23 Tümosan Motor ve Traktör 9,21 9,45 -2,54 ASELSAN 18,11 18,56 -2,42 Ford Otosan 82,20 84,00 -2,14 Türk Telekom 7,14 7,28 -1,92 Aksa 8,13 8,28 -1,81 Emlak Konut GMYO 1,74 1,77 -1,69 Ege Endüstri 745,30 757,20 -1,57 Türk Traktör 101,40 103,00 -1,55 Pınar Süt 21,74 22,08 -1,54 Alkim Kimya 14,28 14,50 -1,52 Enka İnşaat 7,18 7,29 -1,51 Anadolu Grubu Holding 19,40 19,69 -1,47 Koza Madencilik 13,38 13,58 -1,47 Migros Ticaret 41,46 42,00 -1,29 Yataş 8,77 8,88 -1,24 Tofaş Oto Fabrikası 25,00 25,30 -1,19 Akbank 5,01 5,07 -1,18 İş Bankası (C) 5,18 5,24 -1,15 Oyak Çimento 7,89 7,97 -1,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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