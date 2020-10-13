Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 80,80 83,80 -3,58 Brisa 14,51 14,99 -3,20 Doğuş Otomotiv 16,79 17,19 -2,33 Pınar Et ve Un 25,32 25,86 -2,09 İpek Doğal Enerji 12,79 13,05 -1,99 Torunlar GMYO 4,18 4,26 -1,88 Gözde Girişim 6,63 6,75 -1,78 Aksa Enerji 6,68 6,79 -1,62 Deva Holding 19,80 20,10 -1,49 Zorlu Enerji 2,84 2,88 -1,39 Türk Traktör 108,10 109,50 -1,28 Pınar Süt 22,74 23,02 -1,22 İş Finansal Kiralama 4,09 4,14 -1,21 Akiş GMYO 3,55 3,59 -1,11 Özak GMYO 4,50 4,55 -1,10 Sabancı Holding 8,54 8,61 -0,81 Bim Mağazalar 69,45 70,00 -0,79 İskenderun Demir Çelik 7,60 7,66 -0,78 İş Bankası (C) 5,37 5,41 -0,74 Vakıflar Bankası 4,10 4,13 -0,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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