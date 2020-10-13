Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|80,80
|83,80
|-3,58
|Brisa
|14,51
|14,99
|-3,20
|Doğuş Otomotiv
|16,79
|17,19
|-2,33
|Pınar Et ve Un
|25,32
|25,86
|-2,09
|İpek Doğal Enerji
|12,79
|13,05
|-1,99
|Torunlar GMYO
|4,18
|4,26
|-1,88
|Gözde Girişim
|6,63
|6,75
|-1,78
|Aksa Enerji
|6,68
|6,79
|-1,62
|Deva Holding
|19,80
|20,10
|-1,49
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,88
|-1,39
|Türk Traktör
|108,10
|109,50
|-1,28
|Pınar Süt
|22,74
|23,02
|-1,22
|İş Finansal Kiralama
|4,09
|4,14
|-1,21
|Akiş GMYO
|3,55
|3,59
|-1,11
|Özak GMYO
|4,50
|4,55
|-1,10
|Sabancı Holding
|8,54
|8,61
|-0,81
|Bim Mağazalar
|69,45
|70,00
|-0,79
|İskenderun Demir Çelik
|7,60
|7,66
|-0,78
|İş Bankası (C)
|5,37
|5,41
|-0,74
|Vakıflar Bankası
|4,10
|4,13
|-0,73
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi