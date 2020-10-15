Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,84
|13,40
|-4,18
|Zorlu Enerji
|2,95
|3,06
|-3,59
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,44
|11,78
|-2,89
|Aksa Enerji
|6,87
|7,07
|-2,83
|Odaş Elektrik
|3,54
|3,63
|-2,48
|Alarko GMYO
|18,34
|18,77
|-2,29
|Tekfen Holding
|15,29
|15,64
|-2,24
|DO-CO
|331,00
|338,30
|-2,16
|Özak GMYO
|4,46
|4,55
|-1,98
|Bursa Çimento
|6,99
|7,13
|-1,96
|Tüpraş
|82,05
|83,60
|-1,85
|Şekerbank
|1,74
|1,77
|-1,69
|GSD Holding
|2,33
|2,37
|-1,69
|Oyak Çimento
|8,30
|8,44
|-1,66
|Petkim
|4,77
|4,85
|-1,65
|Aygaz
|12,79
|13,00
|-1,62
|Alarko Holding
|6,12
|6,22
|-1,61
|Akçansa
|14,20
|14,43
|-1,59
|Turkcell
|16,64
|16,90
|-1,54
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,98
|27,38
|-1,46
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi