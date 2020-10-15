Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,84 13,40 -4,18 Zorlu Enerji 2,95 3,06 -3,59 Tümosan Motor ve Traktör 11,44 11,78 -2,89 Aksa Enerji 6,87 7,07 -2,83 Odaş Elektrik 3,54 3,63 -2,48 Alarko GMYO 18,34 18,77 -2,29 Tekfen Holding 15,29 15,64 -2,24 DO-CO 331,00 338,30 -2,16 Özak GMYO 4,46 4,55 -1,98 Bursa Çimento 6,99 7,13 -1,96 Tüpraş 82,05 83,60 -1,85 Şekerbank 1,74 1,77 -1,69 GSD Holding 2,33 2,37 -1,69 Oyak Çimento 8,30 8,44 -1,66 Petkim 4,77 4,85 -1,65 Aygaz 12,79 13,00 -1,62 Alarko Holding 6,12 6,22 -1,61 Akçansa 14,20 14,43 -1,59 Turkcell 16,64 16,90 -1,54 Tofaş Oto Fabrikası 26,98 27,38 -1,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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