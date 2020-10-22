Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aksigorta 8,01 8,28 -3,26 İş Yatırım Menkul Değerler 10,42 10,65 -2,16 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,66 1,69 -1,78 Koza Altın 79,50 80,90 -1,73 Torunlar GMYO 4,15 4,22 -1,66 GSD Holding 2,49 2,53 -1,58 Koza Madencilik 13,51 13,72 -1,53 Çelebi 75,75 76,90 -1,50 Akçansa 14,14 14,35 -1,46 Türk Telekom 7,72 7,83 -1,40 DO-CO 331,50 336,20 -1,40 MLP Sağlık 18,23 18,45 -1,19 Gözde Girişim 6,66 6,74 -1,19 Odaş Elektrik 3,38 3,42 -1,17 Good-Year 6,18 6,25 -1,12 Borusan Mannesmann 15,78 15,95 -1,07 Tümosan Motor ve Traktör 11,28 11,40 -1,05 Aksa Enerji 6,75 6,82 -1,03 Bursa Çimento 6,91 6,98 -1,00 Kordsa Teknik Tekstil 12,28 12,40 -0,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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