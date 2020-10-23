Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,90
|1,99
|-4,52
|İndeks Bilgisayar
|18,22
|18,75
|-2,83
|Türk Traktör
|120,40
|123,50
|-2,51
|Tekfen Holding
|14,63
|15,00
|-2,47
|Arçelik
|27,86
|28,48
|-2,18
|Emlak Konut GMYO
|1,86
|1,90
|-2,11
|Akiş GMYO
|4,51
|4,60
|-1,96
|Enka İnşaat
|7,20
|7,34
|-1,91
|Bim Mağazalar
|71,75
|72,95
|-1,64
|Sabancı Holding
|8,46
|8,58
|-1,40
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,22
|2,25
|-1,33
|Özak GMYO
|4,59
|4,65
|-1,29
|Akbank
|5,06
|5,12
|-1,17
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,71
|1,73
|-1,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,83
|10,95
|-1,10
|Vakıflar Bankası
|4,07
|4,11
|-0,97
|ARD Bilişim Teknolojileri
|38,88
|39,22
|-0,87
|Garanti Bankası
|7,04
|7,10
|-0,85
|Kardemir (D)
|3,53
|3,56
|-0,84
|Ülker Bisküvi
|23,92
|24,12
|-0,83
- Kaynak: AA
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