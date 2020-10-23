Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,90 1,99 -4,52 İndeks Bilgisayar 18,22 18,75 -2,83 Türk Traktör 120,40 123,50 -2,51 Tekfen Holding 14,63 15,00 -2,47 Arçelik 27,86 28,48 -2,18 Emlak Konut GMYO 1,86 1,90 -2,11 Akiş GMYO 4,51 4,60 -1,96 Enka İnşaat 7,20 7,34 -1,91 Bim Mağazalar 71,75 72,95 -1,64 Sabancı Holding 8,46 8,58 -1,40 Yapı ve Kredi Bankası 2,22 2,25 -1,33 Özak GMYO 4,59 4,65 -1,29 Akbank 5,06 5,12 -1,17 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,71 1,73 -1,16 İş Yatırım Menkul Değerler 10,83 10,95 -1,10 Vakıflar Bankası 4,07 4,11 -0,97 ARD Bilişim Teknolojileri 38,88 39,22 -0,87 Garanti Bankası 7,04 7,10 -0,85 Kardemir (D) 3,53 3,56 -0,84 Ülker Bisküvi 23,92 24,12 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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