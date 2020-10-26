Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 3,12 3,28 -4,88 Tümosan Motor ve Traktör 10,81 11,36 -4,84 Mavi Giyim 42,18 44,20 -4,57 Torunlar GMYO 3,90 4,08 -4,41 GSD Holding 2,24 2,34 -4,27 Alcatel Lucent Teletaş 33,34 34,72 -3,97 Odaş Elektrik 3,10 3,22 -3,73 ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 37,70 -3,71 Borusan Mannesmann 14,98 15,55 -3,67 Karel Elektronik 18,22 18,90 -3,60 İş GMYO 1,99 2,06 -3,40 Alkim Kimya 15,41 15,95 -3,39 Özak GMYO 4,33 4,48 -3,35 Akçansa 13,30 13,76 -3,34 Kerevitaş Gıda 6,82 7,04 -3,12 Otokar 165,20 170,50 -3,11 İş Finansal Kiralama 3,84 3,96 -3,03 Brisa 15,18 15,65 -3,00 Kordsa Teknik Tekstil 11,71 12,07 -2,98 Pınar Süt 22,20 22,88 -2,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika! Rus savaş uçakları İdlib'de ılımlı muhaliflerin eğitim kampını vurdu

Aslı Hünel ve Saruhan Hünel'in babaları koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Nevşehir'de otobüste genç kıza cinsel saldırıda bulunan şahıs şoför tarafından yakalandı

Son Dakika! Aliyev, Ermenistan'a silah gönderen ülkelere yüklendi: Listesi bende var, ateşkes isteyen niye silah gönderir?

6 aylık hamile eşinin gözleri önünde öldürülmüştü! Olayın görüntüleri ortaya çıktı

Polis peşlerine düşünce 1 kilo esrarı yola döktüler

Araba kiralamak isterken her şeyini kaybeden emekli yarbayın hayatı kabusa döndü

Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı