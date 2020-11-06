Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 34,04 35,58 -4,33 Netaş Telekomünikasyon 22,04 22,84 -3,50 Gübre Fabrikaları 37,34 38,56 -3,16 Kartonsan 2.099,00 2.144,20 -2,11 Ege Endüstri 1.132,80 1.151,00 -1,58 Doğuş Otomotiv 20,50 20,82 -1,54 Tümosan Motor ve Traktör 10,40 10,55 -1,42 Ülker Bisküvi 21,86 22,14 -1,26 Sasa Polyester 16,31 16,43 -0,73 Arçelik 27,78 27,98 -0,71 Gözde Girişim 6,71 6,75 -0,59 Odaş Elektrik 3,57 3,59 -0,56 Şişe Cam 6,60 6,63 -0,45 Halk GMYO 2,57 2,58 -0,39 Aygaz 11,47 11,51 -0,35 Aksigorta 7,34 7,36 -0,27 Özak GMYO 4,27 4,28 -0,23 Halkbank 4,91 4,92 -0,20 Akbank 5,00 5,01 -0,20 Kordsa Teknik Tekstil 12,13 12,15 -0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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