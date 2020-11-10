Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,12
|33,76
|-7,82
|Turkcell
|15,37
|16,36
|-6,05
|Bagfaş
|17,61
|18,19
|-3,19
|Ford Otosan
|116,20
|119,80
|-3,01
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,36
|35,02
|-1,88
|Kartonsan
|2.115,00
|2.150,00
|-1,63
|Oyak Çimento
|8,09
|8,19
|-1,22
|Enka İnşaat
|7,59
|7,68
|-1,17
|Ülker Bisküvi
|22,30
|22,56
|-1,15
|Logo Yazılım
|99,30
|100,30
|-1,00
|Bim Mağazalar
|69,70
|70,40
|-0,99
|GSD Holding
|2,31
|2,33
|-0,86
|Türk Traktör
|129,60
|130,60
|-0,77
|Alarko Holding
|6,51
|6,56
|-0,76
|Koza Altın
|77,70
|78,20
|-0,64
|Arçelik
|28,02
|28,20
|-0,64
|Enerjisa Enerji
|9,78
|9,84
|-0,61
|Türk Telekom
|7,07
|7,11
|-0,56
|Koza Madencilik
|12,59
|12,66
|-0,55
|Coca Cola İçecek
|53,40
|53,65
|-0,47
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi