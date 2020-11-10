Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 31,12 33,76 -7,82 Turkcell 15,37 16,36 -6,05 Bagfaş 17,61 18,19 -3,19 Ford Otosan 116,20 119,80 -3,01 ARD Bilişim Teknolojileri 34,36 35,02 -1,88 Kartonsan 2.115,00 2.150,00 -1,63 Oyak Çimento 8,09 8,19 -1,22 Enka İnşaat 7,59 7,68 -1,17 Ülker Bisküvi 22,30 22,56 -1,15 Logo Yazılım 99,30 100,30 -1,00 Bim Mağazalar 69,70 70,40 -0,99 GSD Holding 2,31 2,33 -0,86 Türk Traktör 129,60 130,60 -0,77 Alarko Holding 6,51 6,56 -0,76 Koza Altın 77,70 78,20 -0,64 Arçelik 28,02 28,20 -0,64 Enerjisa Enerji 9,78 9,84 -0,61 Türk Telekom 7,07 7,11 -0,56 Koza Madencilik 12,59 12,66 -0,55 Coca Cola İçecek 53,40 53,65 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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