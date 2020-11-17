Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.289,80 1.350,00 -4,46 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,16 2,26 -4,42 Mavi Giyim 45,42 47,50 -4,38 Akbank 6,06 6,31 -3,96 Yataş 10,78 11,22 -3,92 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 29,70 -3,70 Ford Otosan 117,50 121,90 -3,61 Koç Holding 18,02 18,68 -3,53 TAV Havalimanları 17,31 17,94 -3,51 Bursa Çimento 8,18 8,46 -3,31 Akiş GMYO 3,67 3,79 -3,17 Çemtaş 14,17 14,63 -3,14 Garanti Bankası 8,67 8,95 -3,13 DO-CO 369,40 381,30 -3,12 Brisa 17,78 18,35 -3,11 Pegasus 54,65 56,40 -3,10 Sabancı Holding 10,21 10,53 -3,04 GSD Holding 2,26 2,33 -3,00 Çelebi 80,95 83,45 -3,00 İş Yatırım Menkul Değerler 12,39 12,77 -2,98 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Erling Haaland ve Alexander Sörloth, karantina kurallarına uymadan Almanya'ya döndüler

İzmir'de dehşet! Viyadük altında yanmış erkek cansız bedeni bulundu

New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi

Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı

ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek

NASA duyurdu: Uzay seyahatleri başlıyor! Günübirlik ziyaret 174 bin lira

Beşiktaş'ta sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine idrarını yapan kurye kamerada

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti