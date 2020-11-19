Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 41,18 37,80 8,94 Bagfaş 17,94 17,32 3,58 Kardemir (D) 4,75 4,59 3,49 Net Holding 3,24 3,16 2,53 Yataş 10,76 10,52 2,28 Aksa 10,22 10,02 2,00 Çelebi 84,45 82,90 1,87 Alkim Kimya 14,33 14,07 1,85 DO-CO 378,00 371,30 1,80 Pegasus 55,70 54,80 1,64 Bursa Çimento 8,22 8,11 1,36 Kerevitaş Gıda 7,31 7,22 1,25 Türk Telekom 7,57 7,50 0,93 MLP Sağlık 19,25 19,09 0,84 Netaş Telekomünikasyon 20,06 19,90 0,80 Petkim 4,73 4,70 0,64 Karel Elektronik 17,20 17,13 0,41 İş Yatırım Menkul Değerler 12,42 12,40 0,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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