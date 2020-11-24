Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 28,86 30,30 -4,75 Bursa Çimento 9,62 9,91 -2,93 Gübre Fabrikaları 49,36 50,25 -1,77 Kordsa Teknik Tekstil 13,68 13,80 -0,87 Doğan Holding 2,55 2,56 -0,39 Bim Mağazalar 69,30 69,55 -0,36 Selçuk Ecza Deposu 9,49 9,51 -0,21 Tümosan Motor ve Traktör 11,41 11,42 -0,09 Bizim Mağazaları 15,81 15,82 -0,06 Deva Holding 23,44 23,44 0,00 Koza Madencilik 13,80 13,80 0,00 Akiş GMYO 3,79 3,79 0,00 Logo Yazılım 99,20 99,15 0,05 Arçelik 29,12 29,10 0,07 Şişe Cam 7,09 7,08 0,14 Eczacıbaşı İlaç 6,83 6,82 0,15 Koç Holding 19,15 19,12 0,16 Özak GMYO 4,34 4,33 0,23 Sasa Polyester 17,33 17,29 0,23 Ereğli Demir Çelik 11,47 11,44 0,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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