Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 3,27 3,45 -5,22 Ege Endüstri 1.548,70 1.630,00 -4,99 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,29 2,41 -4,98 Pegasus 58,95 61,70 -4,46 Çelebi 92,95 96,50 -3,68 TAV Havalimanları 19,25 19,95 -3,51 Kordsa Teknik Tekstil 14,31 14,81 -3,38 Ereğli Demir Çelik 11,43 11,81 -3,22 Çimsa 15,30 15,80 -3,16 Ford Otosan 116,00 119,70 -3,09 Tümosan Motor ve Traktör 10,44 10,77 -3,06 Doğuş Otomotiv 27,10 27,94 -3,01 Mavi Giyim 46,80 48,20 -2,90 Arçelik 27,82 28,62 -2,80 Bursa Çimento 8,82 9,07 -2,76 Sasa Polyester 16,59 17,05 -2,70 Bagfaş 19,97 20,52 -2,68 Çemtaş 15,04 15,45 -2,65 Anadolu Efes 21,92 22,48 -2,49 Şişe Cam 6,71 6,88 -2,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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