Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,05 2,24 -8,48 Gübre Fabrikaları 48,14 49,80 -3,33 Otokar 241,10 246,60 -2,23 Netaş Telekomünikasyon 21,26 21,74 -2,21 Sabancı Holding 10,08 10,25 -1,66 İş Bankası (C) 6,62 6,73 -1,63 Mavi Giyim 48,20 49,00 -1,63 Logo Yazılım 109,50 111,30 -1,62 Akbank 6,16 6,25 -1,44 MLP Sağlık 19,53 19,81 -1,41 Ford Otosan 115,90 117,50 -1,36 Tüpraş 91,50 92,75 -1,35 Yapı ve Kredi Bankası 2,94 2,98 -1,34 Türk Telekom 7,60 7,69 -1,17 Koç Holding 18,25 18,45 -1,08 Vakıflar Bankası 4,62 4,67 -1,07 Tofaş Oto Fabrikası 29,18 29,48 -1,02 Aksa Enerji 7,23 7,30 -0,96 Anadolu Grubu Holding 21,30 21,50 -0,93 Enerjisa Enerji 10,80 10,90 -0,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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