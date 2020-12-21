Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21.12.2020 13:37
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan2.706,103.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan2.706,103.006,70-10,00
TAV Havalimanları20,1821,28-5,17
Türk Hava Yolları12,3012,96-5,09
Pegasus69,5073,20-5,05
DO-CO487,00505,30-3,62
Kordsa Teknik Tekstil14,8215,32-3,26
Torunlar GMYO4,014,14-3,14
Tüpraş105,00108,40-3,14
Türkiye Sigorta6,146,31-2,69
Tümosan Motor ve Traktör14,1414,52-2,62
Net Holding3,563,65-2,47
Aksa11,7011,98-2,34
Doğuş Otomotiv26,2426,84-2,24
Tekfen Holding15,7316,07-2,12
Koç Holding19,5920,00-2,05
GSD Holding2,412,46-2,03
Mavi Giyim52,5053,50-1,87
Çimsa18,1518,49-1,84
İskenderun Demir Çelik9,679,85-1,83
İş Finansal Kiralama3,793,86-1,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kartonsan, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


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