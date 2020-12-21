Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|2.706,10
|3.006,70
|-10,00
|TAV Havalimanları
|20,18
|21,28
|-5,17
|Türk Hava Yolları
|12,30
|12,96
|-5,09
|Pegasus
|69,50
|73,20
|-5,05
|DO-CO
|487,00
|505,30
|-3,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,82
|15,32
|-3,26
|Torunlar GMYO
|4,01
|4,14
|-3,14
|Tüpraş
|105,00
|108,40
|-3,14
|Türkiye Sigorta
|6,14
|6,31
|-2,69
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,14
|14,52
|-2,62
|Net Holding
|3,56
|3,65
|-2,47
|Aksa
|11,70
|11,98
|-2,34
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|26,84
|-2,24
|Tekfen Holding
|15,73
|16,07
|-2,12
|Koç Holding
|19,59
|20,00
|-2,05
|GSD Holding
|2,41
|2,46
|-2,03
|Mavi Giyim
|52,50
|53,50
|-1,87
|Çimsa
|18,15
|18,49
|-1,84
|İskenderun Demir Çelik
|9,67
|9,85
|-1,83
|İş Finansal Kiralama
|3,79
|3,86
|-1,81
- Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi