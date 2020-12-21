Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 2.706,10 3.006,70 -10,00 TAV Havalimanları 20,18 21,28 -5,17 Türk Hava Yolları 12,30 12,96 -5,09 Pegasus 69,50 73,20 -5,05 DO-CO 487,00 505,30 -3,62 Kordsa Teknik Tekstil 14,82 15,32 -3,26 Torunlar GMYO 4,01 4,14 -3,14 Tüpraş 105,00 108,40 -3,14 Türkiye Sigorta 6,14 6,31 -2,69 Tümosan Motor ve Traktör 14,14 14,52 -2,62 Net Holding 3,56 3,65 -2,47 Aksa 11,70 11,98 -2,34 Doğuş Otomotiv 26,24 26,84 -2,24 Tekfen Holding 15,73 16,07 -2,12 Koç Holding 19,59 20,00 -2,05 GSD Holding 2,41 2,46 -2,03 Mavi Giyim 52,50 53,50 -1,87 Çimsa 18,15 18,49 -1,84 İskenderun Demir Çelik 9,67 9,85 -1,83 İş Finansal Kiralama 3,79 3,86 -1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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