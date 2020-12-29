Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 158,10 145,10 8,96 Sasa Polyester 20,78 19,48 6,67 Doğuş Otomotiv 30,18 28,46 6,04 Tümosan Motor ve Traktör 14,83 14,09 5,25 Gübre Fabrikaları 74,00 70,40 5,11 Enerjisa Enerji 12,34 11,83 4,31 Netaş Telekomünikasyon 26,10 25,10 3,98 Pegasus 73,85 71,15 3,79 Otokar 318,00 306,90 3,62 Türk Traktör 167,50 161,70 3,59 Türk Hava Yolları 13,02 12,62 3,17 GSD Holding 2,52 2,45 2,86 Aksa Enerji 7,45 7,26 2,62 DO-CO 564,10 550,00 2,56 Alcatel Lucent Teletaş 30,00 29,28 2,46 TAV Havalimanları 21,16 20,68 2,32 Kartonsan 105,50 103,40 2,03 Kordsa Teknik Tekstil 16,02 15,74 1,78 Aksa 14,59 14,35 1,67 Doğan Holding 3,05 3,00 1,67 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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