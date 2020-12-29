Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|158,10
|145,10
|8,96
|Sasa Polyester
|20,78
|19,48
|6,67
|Doğuş Otomotiv
|30,18
|28,46
|6,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,83
|14,09
|5,25
|Gübre Fabrikaları
|74,00
|70,40
|5,11
|Enerjisa Enerji
|12,34
|11,83
|4,31
|Netaş Telekomünikasyon
|26,10
|25,10
|3,98
|Pegasus
|73,85
|71,15
|3,79
|Otokar
|318,00
|306,90
|3,62
|Türk Traktör
|167,50
|161,70
|3,59
|Türk Hava Yolları
|13,02
|12,62
|3,17
|GSD Holding
|2,52
|2,45
|2,86
|Aksa Enerji
|7,45
|7,26
|2,62
|DO-CO
|564,10
|550,00
|2,56
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,00
|29,28
|2,46
|TAV Havalimanları
|21,16
|20,68
|2,32
|Kartonsan
|105,50
|103,40
|2,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|16,02
|15,74
|1,78
|Aksa
|14,59
|14,35
|1,67
|Doğan Holding
|3,05
|3,00
|1,67
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi