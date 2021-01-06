Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 29,92 27,20 10,00 Brisa 22,08 20,08 9,96 Ege Gübre 155,20 145,00 7,03 Good-Year 9,11 8,54 6,67 Alkim Kimya 15,85 14,95 6,04 Ford Otosan 140,60 133,90 5,00 Enka İnşaat 8,12 7,78 4,37 Aksa Enerji 8,02 7,69 4,29 Türk Traktör 193,70 187,40 3,36 Deva Holding 25,22 24,40 3,36 Otokar 375,80 365,00 2,96 Doğan Holding 3,17 3,08 2,92 Alarko Holding 9,26 9,00 2,89 Vestel 21,48 20,88 2,87 Bagfaş 20,54 20,00 2,70 Şekerbank 1,55 1,51 2,65 ASELSAN 18,83 18,35 2,62 Anadolu Grubu Holding 27,40 26,80 2,24 Turkcell 16,86 16,50 2,18 Akbank 7,17 7,03 1,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü'nü ülkeye sokmayan Pekin yönetiminden ilk açıklama: İstişareler devam ediyor

Başına yorgun mermi isabet eden Büşra, 6 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor

Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı

Arkadaşını yatakta katleden katilden ilginç savunma: En büyük uyuşturucu kaçakçılığının başındaydı

Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var

Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim