Son dakika ekonomi: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 175,40 159,50 9,97 Borusan Mannesmann 32,90 29,92 9,96 İhlas Gayrimenkul 1,43 1,31 9,16 Emlak Konut GMYO 2,55 2,37 7,59 Bagfaş 22,18 20,82 6,53 Brisa 23,52 22,08 6,52 Otokar 416,60 391,80 6,33 İş GMYO 2,67 2,56 4,30 Deva Holding 25,88 25,10 3,11 Tekfen Holding 18,27 17,77 2,81 Mavi Giyim 53,75 52,30 2,77 Torunlar GMYO 4,08 3,98 2,51 Zorlu Enerji 2,93 2,86 2,45 Akçansa 18,45 18,04 2,27 Akbank 7,51 7,36 2,04 ASELSAN 19,05 18,69 1,93 Sasa Polyester 21,46 21,06 1,90 Yapı ve Kredi Bankası 3,22 3,16 1,90 Doğan Holding 3,30 3,24 1,85 Halk GMYO 3,35 3,29 1,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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