Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|1.324,40
|1.204,00
|10,00
|Ege Gübre
|199,90
|181,80
|9,96
|Hektaş
|26,28
|24,36
|7,88
|Anadolu Efes
|27,82
|26,22
|6,10
|Ege Endüstri
|1.875,70
|1.795,50
|4,47
|Sasa Polyester
|23,90
|22,90
|4,37
|Bagfaş
|24,90
|23,86
|4,36
|Verusa Holding
|47,44
|45,48
|4,31
|Ford Otosan
|140,40
|135,00
|4,00
|Netaş Telekomünikasyon
|30,60
|29,50
|3,73
|Coca Cola İçecek
|75,00
|72,35
|3,66
|Bizim Mağazaları
|16,42
|16,00
|2,63
|Anadolu Grubu Holding
|29,02
|28,38
|2,26
|Turkcell
|17,22
|16,85
|2,20
|Logo Yazılım
|135,80
|133,10
|2,03
|Tekfen Holding
|18,56
|18,20
|1,98
|Aksa
|14,20
|13,94
|1,87
|Şekerbank
|1,64
|1,61
|1,86
|İpek Doğal Enerji
|13,79
|13,57
|1,62
|Çemtaş
|16,03
|15,79
|1,51
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi