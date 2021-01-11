Son dakika haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Konya Çimento 1.324,40 1.204,00 10,00 Ege Gübre 199,90 181,80 9,96 Hektaş 26,28 24,36 7,88 Anadolu Efes 27,82 26,22 6,10 Ege Endüstri 1.875,70 1.795,50 4,47 Sasa Polyester 23,90 22,90 4,37 Bagfaş 24,90 23,86 4,36 Verusa Holding 47,44 45,48 4,31 Ford Otosan 140,40 135,00 4,00 Netaş Telekomünikasyon 30,60 29,50 3,73 Coca Cola İçecek 75,00 72,35 3,66 Bizim Mağazaları 16,42 16,00 2,63 Anadolu Grubu Holding 29,02 28,38 2,26 Turkcell 17,22 16,85 2,20 Logo Yazılım 135,80 133,10 2,03 Tekfen Holding 18,56 18,20 1,98 Aksa 14,20 13,94 1,87 Şekerbank 1,64 1,61 1,86 İpek Doğal Enerji 13,79 13,57 1,62 Çemtaş 16,03 15,79 1,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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