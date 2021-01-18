Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 16,19 14,72 9,99 Pınar Süt 26,42 24,38 8,37 Ege Gübre 241,90 225,80 7,13 Kardemir (D) 6,95 6,61 5,14 Ford Otosan 158,50 151,30 4,76 Kordsa Teknik Tekstil 20,10 19,31 4,09 Bagfaş 25,66 24,72 3,80 Logo Yazılım 142,20 137,50 3,42 İhlas Gayrimenkul 1,42 1,38 2,90 Zorlu Enerji 3,09 3,02 2,32 Otokar 411,30 402,50 2,19 Koza Altın 118,50 116,10 2,07 Aksa 14,44 14,15 2,05 Brisa 23,30 22,84 2,01 Konya Çimento 1.524,60 1.495,00 1,98 Sasa Polyester 24,26 23,80 1,93 Bera Holding 21,38 20,98 1,91 İskenderun Demir Çelik 10,71 10,51 1,90 Ereğli Demir Çelik 15,47 15,19 1,84 Alarko Holding 10,67 10,48 1,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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