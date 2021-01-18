Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|16,19
|14,72
|9,99
|Pınar Süt
|26,42
|24,38
|8,37
|Ege Gübre
|241,90
|225,80
|7,13
|Kardemir (D)
|6,95
|6,61
|5,14
|Ford Otosan
|158,50
|151,30
|4,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|20,10
|19,31
|4,09
|Bagfaş
|25,66
|24,72
|3,80
|Logo Yazılım
|142,20
|137,50
|3,42
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|1,38
|2,90
|Zorlu Enerji
|3,09
|3,02
|2,32
|Otokar
|411,30
|402,50
|2,19
|Koza Altın
|118,50
|116,10
|2,07
|Aksa
|14,44
|14,15
|2,05
|Brisa
|23,30
|22,84
|2,01
|Konya Çimento
|1.524,60
|1.495,00
|1,98
|Sasa Polyester
|24,26
|23,80
|1,93
|Bera Holding
|21,38
|20,98
|1,91
|İskenderun Demir Çelik
|10,71
|10,51
|1,90
|Ereğli Demir Çelik
|15,47
|15,19
|1,84
|Alarko Holding
|10,67
|10,48
|1,81
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi