Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aygaz
|17,80
|16,19
|9,94
|Alkim Kimya
|18,51
|17,15
|7,93
|İskenderun Demir Çelik
|11,64
|10,99
|5,91
|TAV Havalimanları
|24,62
|23,40
|5,21
|Şişe Cam
|8,15
|7,80
|4,49
|MLP Sağlık
|24,28
|23,28
|4,30
|Ford Otosan
|172,40
|166,40
|3,61
|Karsan Otomotiv
|3,88
|3,75
|3,47
|Net Holding
|3,58
|3,46
|3,47
|Pegasus
|79,60
|76,95
|3,44
|Doğan Holding
|3,71
|3,59
|3,34
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,54
|17,95
|3,29
|Anadolu Grubu Holding
|30,06
|29,12
|3,23
|Halk GMYO
|3,51
|3,41
|2,93
|Mavi Giyim
|57,45
|55,85
|2,86
|Tekfen Holding
|18,78
|18,30
|2,62
|İndeks Bilgisayar
|21,28
|20,74
|2,60
|Netaş Telekomünikasyon
|29,70
|28,96
|2,56
|Bera Holding
|21,20
|20,70
|2,42
|Gözde Girişim
|7,21
|7,04
|2,41
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi