Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Aygaz 17,80 16,19 9,94 Alkim Kimya 18,51 17,15 7,93 İskenderun Demir Çelik 11,64 10,99 5,91 TAV Havalimanları 24,62 23,40 5,21 Şişe Cam 8,15 7,80 4,49 MLP Sağlık 24,28 23,28 4,30 Ford Otosan 172,40 166,40 3,61 Karsan Otomotiv 3,88 3,75 3,47 Net Holding 3,58 3,46 3,47 Pegasus 79,60 76,95 3,44 Doğan Holding 3,71 3,59 3,34 İş Yatırım Menkul Değerler 18,54 17,95 3,29 Anadolu Grubu Holding 30,06 29,12 3,23 Halk GMYO 3,51 3,41 2,93 Mavi Giyim 57,45 55,85 2,86 Tekfen Holding 18,78 18,30 2,62 İndeks Bilgisayar 21,28 20,74 2,60 Netaş Telekomünikasyon 29,70 28,96 2,56 Bera Holding 21,20 20,70 2,42 Gözde Girişim 7,21 7,04 2,41 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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