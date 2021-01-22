Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çimsa
|23,00
|21,60
|6,48
|Halk GMYO
|4,08
|3,87
|5,43
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,48
|31,16
|4,24
|Bagfaş
|29,20
|28,32
|3,11
|Alkim Kimya
|18,93
|18,43
|2,71
|Türkiye Sigorta
|7,20
|7,01
|2,71
|Koza Altın
|116,10
|113,30
|2,47
|Brisa
|26,80
|26,16
|2,45
|Net Holding
|4,19
|4,11
|1,95
|Bizim Mağazaları
|16,16
|15,89
|1,70
|İş GMYO
|2,59
|2,55
|1,57
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,97
|1,94
|1,55
|Özak GMYO
|5,48
|5,40
|1,48
|Hektaş
|27,38
|27,00
|1,41
|Aksa
|14,63
|14,44
|1,32
|Aksa Enerji
|9,39
|9,27
|1,29
|Netaş Telekomünikasyon
|32,66
|32,26
|1,24
|Verusa Holding
|52,25
|51,70
|1,06
|ASELSAN
|18,23
|18,04
|1,05
|Yataş
|15,90
|15,75
|0,95
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi