Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çimsa 23,00 21,60 6,48 Halk GMYO 4,08 3,87 5,43 Alcatel Lucent Teletaş 32,48 31,16 4,24 Bagfaş 29,20 28,32 3,11 Alkim Kimya 18,93 18,43 2,71 Türkiye Sigorta 7,20 7,01 2,71 Koza Altın 116,10 113,30 2,47 Brisa 26,80 26,16 2,45 Net Holding 4,19 4,11 1,95 Bizim Mağazaları 16,16 15,89 1,70 İş GMYO 2,59 2,55 1,57 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,97 1,94 1,55 Özak GMYO 5,48 5,40 1,48 Hektaş 27,38 27,00 1,41 Aksa 14,63 14,44 1,32 Aksa Enerji 9,39 9,27 1,29 Netaş Telekomünikasyon 32,66 32,26 1,24 Verusa Holding 52,25 51,70 1,06 ASELSAN 18,23 18,04 1,05 Yataş 15,90 15,75 0,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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